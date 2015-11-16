Губернатор Алабами заявив, що штат не прийматиме сирійських біженців
Після терактів в Парижі губернатор американської Алабами Роберт Бентлі заявив, що штат не буде приймати сирійських біженців.
Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією CNN.
За словами Бентлі, він побоюється, що серед мігрантів можуть виявитися небезпечні елементи: «Після того, що сталося в минулі вихідні в Парижі, я буду виступати проти будь-яких спроб влади розмістити біженців в Алабамі. Я ваш губернатор, і не можу допустити, щоб вам було завдано шкоди».
Варто відзначити, що поки офіційний Вашингтон не заявляв про намір розмістити сирійських біженців в Алабамі.
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Губернатор Мічигану Рік Снайдер також повідомив, що виступає проти прийому біженців з Сирії: «Ми раді всім і пишаємося багатою історією імміграції. Але наше найперше завдання — безпека громадян».
При цьому Снайдер обмовився, що, хоча заходи щодо забезпечення безпеки будуть посилені, ніякої дискримінації іммігрантів за місцем походження не буде: «Важливо пам'ятати, що ці атаки здійснюються екстремістами і жодною мірою не ставлять під сумнів миролюбність вихідців з Близького Сходу, які проживають у нашому штаті і в інших місцях по всьому світу».
Губернатор ще одного штату, Луїзіани, Боббі Джіндал, написав відкритий лист Бараку Обамі, в якому поскаржився на те, що йому навіть не повідомили про відправлення в його штат біженців минулого тижня. «Розумно було б припинити потік біженців, що прибувають в Сполучені Штати, — зазначив Джиндал. — Потрібно ретельно розібратися в тому, що сталося в Європі, перш ніж ця проблема добереться до США».
Заступник радника з національної безпеки Бен Родс поспішив заспокоїти губернаторів: він заявив, що сирійські біженці проходять складну та дорогу процедуру перевірки на належність до терористичних організацій. Конгресмен від штату Нью-Йорк Піт Кінг, однак, засумнівався в словах Родса, зазначивши, що у американських спецслужб немає бази даних по громадянам Сирії.
Раніше високопоставлені американські політики неодноразово висловлювали побоювання щодо благонадійності біженців з Сирії. Так, коментуючи ініціативу Обами збільшити ліміт для них до 10 тисяч осіб, претендент на пост глави держави Дональд Трамп заявив: «Ми добрі люди і хочемо, щоб всім було добре. Але з урахуванням проблем, з якими стикається наша країна, приймати сотні тисяч біженців, багато з яких мають великі проблеми, — це безумство».