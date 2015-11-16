Губернатор Алабами заявив, що штат не прийматиме сирійських біженців

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією CNN.

За словами Бентлі, він побоюється, що серед мігрантів можуть виявитися небезпечні елементи: «Після того, що сталося в минулі вихідні в Парижі, я буду виступати проти будь-яких спроб влади розмістити біженців в Алабамі. Я ваш губернатор, і не можу допустити, щоб вам було завдано шкоди».

Варто відзначити, що поки офіційний Вашингтон не заявляв про намір розмістити сирійських біженців в Алабамі.

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Губернатор Мічигану Рік Снайдер також повідомив, що виступає проти прийому біженців з Сирії: «Ми раді всім і пишаємося багатою історією імміграції. Але наше найперше завдання — безпека громадян».

При цьому Снайдер обмовився, що, хоча заходи щодо забезпечення безпеки будуть посилені, ніякої дискримінації іммігрантів за місцем походження не буде: «Важливо пам'ятати, що ці атаки здійснюються екстремістами і жодною мірою не ставлять під сумнів миролюбність вихідців з Близького Сходу, які проживають у нашому штаті і в інших місцях по всьому світу».

Губернатор ще одного штату, Луїзіани, Боббі Джіндал, написав відкритий лист Бараку Обамі, в якому поскаржився на те, що йому навіть не повідомили про відправлення в його штат біженців минулого тижня. «Розумно було б припинити потік біженців, що прибувають в Сполучені Штати, — зазначив Джиндал. — Потрібно ретельно розібратися в тому, що сталося в Європі, перш ніж ця проблема добереться до США».

Заступник радника з національної безпеки Бен Родс поспішив заспокоїти губернаторів: він заявив, що сирійські біженці проходять складну та дорогу процедуру перевірки на належність до терористичних організацій. Конгресмен від штату Нью-Йорк Піт Кінг, однак, засумнівався в словах Родса, зазначивши, що у американських спецслужб немає бази даних по громадянам Сирії.

Раніше високопоставлені американські політики неодноразово висловлювали побоювання щодо благонадійності біженців з Сирії. Так, коментуючи ініціативу Обами збільшити ліміт для них до 10 тисяч осіб, претендент на пост глави держави Дональд Трамп заявив: «Ми добрі люди і хочемо, щоб всім було добре. Але з урахуванням проблем, з якими стикається наша країна, приймати сотні тисяч біженців, багато з яких мають великі проблеми, — це безумство».