США вели стеження за організатором атак у Парижі ще до здійснення терактів - WSJ

Як розповіли The Wall Street Journal високопоставлені джерела у військовій сфері, сили очолюваної США коаліції по боротьбі з «Ісламською державою» в Сирії намагалися протягом декількох тижнів вистежити ймовірного організатора атак в Парижі, повідомляє РБК.

Союзники планували затримати 27-річного Абдельхаміда Абауда за допомогою даних розвідки і знищити ударом безпілотника, однак їм не вдалося зробити це.

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Як розповіло джерело видання в західних спецслужбах, розвідка відстежувала телефонні переговори Абауда в Сирії з його спільниками в Європі, але фахівців не завжди вдавалося визначити, хто саме перебував на зв'язку - Абауд або його молодший брат. Це ускладнювало завдання з ліквідації бойовика за допомогою авіаудару, підкреслив співрозмовник видання.

Як зазначили співрозмовники видання атаки у Парижі, поки велося стеження за Абаудом. Також невідомо, чи запобігла б ліквідація ісламіста терактам в столиці Франції, чи ні. Готували атаки бойовики, можливо, могли б діяти самостійно, або, у відсутність Абауда, в гру міг вступити інший бойовик ІД, завили джерела The Wall Street Journal.

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У понеділок французьке радіо RTL назвало 27-річного уродженця Бельгії Абдельхаміда Абауда передбачуваним організатором і спонсором терактів у французькій столиці. Абауд також вважається організатором терактів на території Бельгії, яких вдалося запобігти в січні цього року.