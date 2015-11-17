ЗМІ: Один із паризьких терористів-смертників володів баром "Черниці" у Брюсселі

Про це повідомляє "Газета.Ru".

Заклад носив назву Les Béguines, що можна перекласти, як «Черниці».

Відзначається, що бар закрили місцеві правоохоронці, так як в ньому були виявлені наркотики під час одного з рейдів.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертв паризьких терактів до 132.