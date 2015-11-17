Путін пообіцяв не тільки продовжити, а й посилити удари у Сирії через падіння A321

Про це повідомляє "Газета.ru".

«Наша бойова робота авіації в Сирії повинна бути не просто продовжена. Вона повинна бути посилена таким чином, щоб злочинці зрозуміли, що розплата неминуча», - заявив Путін, підкресливши, що буде "особисто перевіряти, як йде робота».

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Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня, здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербурга, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули. У ФСБ підтвердили теракт на борту А321.