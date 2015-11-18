Росія не підтримала резолюцію МАГАТЕ в ООН через позицію по українському Криму

Про це повідомляє ТАСС.

Разом з Росією при голосуванні утрималися 10 держав, у тому числі Болівія, Венесуела, Зімбабве, Куба, Нікарагуа, Сирія, Судан, Танзанія і Чад. 99 країн підтримали документ, серед них - Білорусь, Казахстан, США та Україна. Ще 84 держави, в тому числі Вірменія, Азербайджан, Сербія, взагалі не відзначилися на табло для голосування.

Пояснюючи рішення утриматися при голосуванні, постійний представник РФ при всесвітній організації Віталій Чуркін зазначив, що в додатку до доповіді МАГАТЕ "міститься не відповідаюче дійсності твердження про те, що Севастополь протягом усього звітного періоду доповіді (2014 рік) нібито входив до складу України".

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За словами Чуркіна, Росія не може погодитися ні з якими документами МАГАТЕ, які нібито суперечать "об'єктивній реальності". "Для нас вони юридично і практично нікчемні й не мають змісту", - підкреслив постпред РФ.

У свою чергу, американська делегація побачила в позиції РФ спробу виправдати незаконну анексію Криму в порушення резолюції ГА про територіальну цілісність і суверенітет України. З аналогічною позицією висловився і український постпред Юрій Сергєєв.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Росія не визнає положення проекту Щорічного звіту Міжнародного агентства з атомної енергії за 2014 рік, в яких Севастополь визнаний українським. Російський представник назвав ці положення звіту "юридично і політично нікчемними" і такими, що "суперечать об'єктивної реальності".