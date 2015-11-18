Медведєв вважає, що через теракти Заходу слід відмовитися від ізоляції Росії

Говорячи про катастрофу російського A321 в Єгипті та теракти в Парижі він заявив, що війна оголошена всьому цивілізованому світу, передають РИА Новости.

"Тим більше дивною виглядає позиція ряду західних країн по Росії", — сказав Медведєв.

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Він зазначив, що коротко ця позиція може бути сформульована так: "Нехай світ летить в тартарари, а з Росією ми не хочемо працювати. Так, ІДІЛ — зло, але не абсолютне. Не таке, щоб для його знищення співпрацювати з росіянами. Ми не любимо Асада і співчуваємо Україні, а Росія типу навпаки. Тому ніякої роботи, не треба нормальних контактів, обговорення сирійського питання. У вас свої цілі в сирійській кампанії, у нас свої. Ми оголосили бойкот росіянам, не будемо дружити з ними, будемо їх ізолювати".

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"А потім підривають літаки, вбивають в Парижі, гинуть люди в Сирії та в інших місцях. Короткозора і шкідлива для всього світу позиція. Позиція, спрямована проти власних народів", — резюмував глава уряду Росії.

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Всі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.