Американський авіаносець вирушив на Близький Схід для нанесення ударів по ІДІЛ - ЗМІ

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Defence News.

Корабель прибуде до Перської затоки до середини грудня, зараз чиновники обговорюють можливість дислокації судна в Східному Середземномор'ї для нанесення ударів по ісламістах.

Джерела в Пентагоні розповіли, що авіаносець може залишитися в регіоні на кілька днів.

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Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня російські кораблі провели 26 пусків ракет по 11 цілях на території Сирії. Також направити свої бойові кораблі проти ІДІЛ збирається Франція.