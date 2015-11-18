Американський авіаносець вирушив на Близький Схід для нанесення ударів по ІДІЛ - ЗМІ
08:45, 18 листопада 2015Світ
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Авіаносець USS Harry S. Truman з ядерною силовою установкою рухається на Близький Схід, щоб взяти участь у боротьбі з терористами «Ісламської держави».
Авіаносець USS Harry S. Truman завдасть удари по ІД / wikipedia.org
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Defence News.
Корабель прибуде до Перської затоки до середини грудня, зараз чиновники обговорюють можливість дислокації судна в Східному Середземномор'ї для нанесення ударів по ісламістах.
Джерела в Пентагоні розповіли, що авіаносець може залишитися в регіоні на кілька днів.
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Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня російські кораблі провели 26 пусків ракет по 11 цілях на території Сирії. Також направити свої бойові кораблі проти ІДІЛ збирається Франція.
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