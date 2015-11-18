У ході спецоперації в Парижі терористка-смертниця встигла підірвати себе - ЗМІ

Терористка-смертниця, яка загинула в Парижі в ході спецоперації, встигла привести в дію вибуховий пристрій, повідомляє BFM.

Крім того, повідомляється, ще двоє терористів ліквідувала поліція, ще троє затримані.

Раніше повідомлялося, що поліцейські ліквідували терористку.

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Раніше УНІАН повідомляв, що поліція німецького міста Alsdorf затримала трьох осіб, підозрюваних у причетності до терактів у Парижі.

Нагадаємо, в п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертвпаризьких терактів до 132 людини, а поранених - до 352. З них 99 знаходяться в критичному стані. У зв'язку з цим прокурор не виключив зростання числа загиблих.

ЗМІ інформують, що серед загиблих була 1 громадянка США та 1 підданий Великобританії. Прокурор зазначив, що всього було 3 групи терористів. З 8 убитих терористів - 1 громадянин Франції, 1 сирієць.