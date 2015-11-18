У Росії знову незадоволені деякими статтями на Вікіпедії

Про це повідомляє прес-служба Роскомнагляд.

"Зазначені статті містять відомості про порядок дій по виготовленню і використанню наркотиків, в тому числі опис процесів, інструкції та схеми розробки психоактивних речовин, їх виготовлення та використання", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що "після перевірки фактичної наявності інформації на сайті «Вікіпедії», що міститься в рішеннях ФСКН, посилання на вказані статті інтернет-енциклопедії будуть включені до єдиного реєстру забороненої інформації".

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У свою чергу, виконавчий директор некомерційного патнерства "Вікімедіа Ру" (управляє російською "Вікіпедією") Станіслав Козловський заявив, що "Вікіпедія" не отримувала офіційних повідомлень від Роскомнагляду з приводу статті про наркотики, передає ТАСС.

Він назвав дії Роскомнагляду "дивними". "Спочатку повідомили ЗМІ, а нам так нічого і не надіслали. Все робиться чомусь таємно від нас. Ми навіть не знаємо, про які конкретно статті йде мова. Адже у нас більше 1 мільйона статей", - сказав він.

При цьому Козловський звернув увагу на те, що "будь-який користувач може повідомити про те, що десь щось не так".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Роскомнагляд може заблокувати "Вікіпедію", якщо вона не видалить інформацію про приготування наркотику.

Тоді представники "Вікіпедії" заявили, що не будуть видаляти зі свого сайту статтю з інформацією про способи приготування наркотику

""Вікіпедія" - це універсальна енциклопедія, вся інформація береться з посиланням на різні джерела. У цій статті вся інформація взята з сайту ООН, всі академічні джерела. Ми обговорили цю ситуацію, і статтю вирішено залишити", - сказав Козловський.

Відповідаючи на питання, чи готова компанія йти на ризик блокування всієї "Вікіпедії" на території РФ, Козловський сказав: "Ми готові з 2012 року, коли був прийнятий закон".

Пізніше, Роскомнагляд звернувся до операторів зв'язку з вимогою заблокувати сторінки в російськомовній Вікіпедії, на якому опублікована інформація про наркотики.