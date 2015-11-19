Асад розповів, коли з'явиться можливість змінити владу у Сирії

За словами Асада, «в політичному полі нічого не можна досягти до тих пір, поки терористи займають території Сирії», а після перемоги над ними «півтора роки або двох років буде достатньо для будь-якого переходу» - будь то прийняття нової конституції, проведення референдуму, виборів до парламенту або будь-яка інша процедура, президентського чи іншого рівня».

При цьому президент Сирії наголосив, що вважає терористами як угруповання «Ісламська держава», так і загони озброєної опозиції, які протистоять урядовим військам. «Це можна застосувати до будь-якої країни, не можна вважати опозицією тих, хто стріляє з кулеметів», - пояснив Асад.

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Він зазначив, що не вважає появу «Ісламської держави» наслідком помилок влади Сирії. На його думку, групування зародилася в Іраку і розвивалося «за підтримки Туреччини, Саудівської Аравії й Катару», а також країн Заходу, які «допомагали терористам різними шляхами».

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Сирійський лідер також зазначив, що «відчуває смуток» з приводу масового від'їзду сирійських біженців в Європу, однак пов'язує в першу чергу з діями «терористів» і західними санкціями. Щодо особистої відповідальності за лиха сирійців в ході громадянської війни Асад не дав чіткої відповіді.

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Як повідомляв УНІАН, Іран і Росія підтримують режим президента Сирії Башара Асада. В кінці вересня Москва почала нанесення повітряних ударів в Сирії проти ісламістів, а також угруповань помірної опозиції.

Кремль заявляє, що урядові війська Сирії найбільш здатні протистояти угрупованню «Ісламська держава». А Вашингтон і його союзники звинувачують Асада в війні з власним народом.