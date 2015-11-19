ЗМІ повідомили про застосування РФ у Сирії новітніх крилатих ракет Х-101 (відео)
Британське видання jane's Information Group заявив про застосування Росією вперше в історії новітньої крилатої ракети Х-101.
Експерти припускають, що цю зброю було використано при нанесенні ударів по цілях в Сирії, передає РБК.
Росія вперше в історії застосувала в бойових діях нову крилату ракету Х-101, повідомило в середу британське військово-аналітичне видання jane's Information Group. Цю зброю британські експерти впізнали на опублікованому Міністерством оборони 17 листопада 2015 року відео про удари по цілях у Сирії.
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В офіційних повідомленнях і на каналі Міноборони в YouTube назва ракет не згадувалося, однак опублікований військовими ролик називається «Нанесення високоточного удару новітньої крилатою ракетою з борту Ту-160».
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