Франція представила в ООН проект резолюції по боротьбі з ІД

Цей крок - частина нової стратегії президента Франції Франсуа Олланда з координації дій міжнародного співтовариства для протистояння загрозі з боку екстремістів, пише Російська служба Бі-Бі-Сі

Також за підсумками зустрічі французької Ради безпеки Олланд розпорядився збільшити інтенсивність військових операцій в Сирії та Іраку проти "Ісламської держави", йдеться в заяві Єлисейського палацу.

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Планується, що наступного тижня лідер Франції проведе переговори у Вашингтоні та Москві з приводу забезпечення безпеки і боротьби з джихадистами.

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв закликав країни Європи об'єднатися в боротьбі з тероризмом.