ЗМІ назвали суму гонорару за вбивство Нємцова

Про це повідомляє агентство "Росбалт" з посиланням на матеріали кримінальної справи.

Вчинити злочин виконавцям запропонував Руслан Мухудінов "за грошову винагороду в сумі не менше 15 млн рублів, тобто за наймом", йдеться в повідомленні з посиланням на текст постанови про притягнення в якості обвинуваченого у вбивстві Бориса Нємцова Руслана Мухудінова. Цей чоловік, за версією слідчого комітету, орендував для виконавців квартиру на Віялової вулиці.

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Оселившись там, зловмисники почали ретельно планувати злочин: "попередньо встановлювалися спосіб життя потерпілого, місця його проживання, роботи і частого перебування".

Крім того, слідчий комітет РФ встановив точну дату, коли почалася підготовка замаху на Бориса Нємцова. Це сталося у вересні 2014 року.

Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Москворецькому мосту біля Кремля.