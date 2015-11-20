У Кельні невідомі відкрили стрілянину в ресторані, є жертви (фото)
09:50, 20 листопада 2015Світ
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В одному з ресторанів німецького Кельна сталася перестрілка, в результаті одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
У ресторані Кельна сталася перестрілка / Jasmin
Про це повідомляє РБК з посиланням RP Online.
За даними відомства, п'ятеро злочинців, які відкрили вогонь, зникли. Їх особи поки не встановлені. Поранені були доставлені в лікарню.
П'ятеро невідомих втекли / Jasmin
Газета Kölner Stadt Anzeiger зазначає, що ресторан був закритий протягом деякого часу - там проходив ремонт. Тим не менш, у момент нападу в ньому перебували принаймні шість осіб і господар закладу.
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Раніше УНІАН повідомляв, що поліція німецького міста Alsdorf затримала трьох осіб, підозрюваних у причетності до терактів у Парижі.
перестрілка в ресторані Кельна / Фото: Jasmin
У місті Кельн невідомі відкрили стрілянину по відвідувачах кафе
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