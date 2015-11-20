Британські винищувачі перехопили російські Ту-160 над Атлантичним океаном

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони країни.

За даними відомства, російські бомбардувальники Ту-160 були помічені в четвер увечері. Для супроводу були підняті винищувачі ВПС Британії «Тайфун», розташовані на базі в шотландському Лоссімуті.

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Літаки ВПС Великобританії супроводжували російські Ту-160, поки вони не покинули район поблизу повітряного простору Сполученого Королівства, передає РБК.

Влада Великобританії неодноразово повідомляла про польоти російських літаків поблизу свого повітряного простору. Зокрема, на початку вересня, за даними Міноборони країни, були помічені російські Ту-160. У травні для супроводу Ту-95 були підняті винищувачі «Тайфун». За даними Міноборони Британії, російські літаки прямували на північ Шотландії, але при цьому знаходилися в зоні міжнародного повітряного простору.