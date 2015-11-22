Штайнмаєр назвав умови повернення Росії в G8

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає РБК.

«Якщо ми і надалі зможемо долати перешкоди у вирішенні конфлікту в Україні і якщо Росія продовжить разом з нами працювати над вирішенням конфлікту в Сирії, тоді Захід не буде і не зможе мати зацікавленості виключення Росії з регулярної дискусії між основними західними країнами», — сказав він.

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За його словами, Захід «ніколи не був зацікавлений в тому, щоб ізолювати Росію і надовго перетворювати G8 в G7».

Як повідомлялося, "Велика вісімка" перетворилася в "сімку" після того, як країни G7 у 2014 році зібралися на саміт у Брюсселі без Росії. Таке рішення було прийнято після анексії Росією Криму. В даний час до "Групи семи" входять Німеччина, США, Канада, Японія, Франція, Великобританія, Італія.

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У квітні цього року голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр від імені міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» висловив надію на те, що G7 знову зможе стати «Великою вісімкою», якщо Москва буде сприяти встановленню миру в Україні.