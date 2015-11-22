Літак Turkish Airlines через загрозу вибуху екстрено приземлився у Канаді

Літак Airbus A330 турецької компанії Turkish Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту міста Галіфакс (Канада) через загрозу вибуху, повідомляє Газета.ru.

Як зазначається, лайнер прямував з Нью-Йорка до Стамбулу.

У повідомленні говориться, що посадка пройшла успішно, ніхто з пасажирів не постраждав.

На місце прибула місцева влада та служби порятунку.

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Як повідомляв УНІАН, 19 листопада аеробус А320 з 92 пасажирами та членами екіпажу на борту здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Форт-Лаудердейла (штат Флорида). Причина - ймовірність вибуху на борту.