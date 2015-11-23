В результаті російських авіаударів в Сирії загинули понад 400 мирних жителів – The Independent

Про це повідомляє видання The Independent з посиланням на розташовану в Лондоні "Сирійську обсерваторію з прав людини".

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики "Ісламської держави" використовують мирних жителів як "живий щит" з метою уникнути авіаударів, які завдає Великобританія. Зокрема, екстремісти навмисно приховуються в цивільних будівлях і серед мирних жителів, щоб сховатися від бомбардувань.

Читайте такожРосія скинула в Сирії бомби з написами "За Париж" і "За наших" (відео)

У свою чергу, дослідницька команда Bellingcat провела геолокацію і незалежну верифікацію відео, опублікованих Міноборони РФ, після того, як з'явилися повідомлення про те, що російські авіаудари вражають угруповання, що не належать до "Ісламської держави" (ІД). Відзначається, що переважна більшість російських авіаударів припали по позиціях, займаним угрупуваннями повстанців, що не належать до ІД та представляють безпосередню загрозу сирійському режиму і його главі Башару Асаду.