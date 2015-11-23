Кількість загиблих в результаті пожежі в клубі Бухаресту збільшилася до 60

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.

Зокрема, в неділю, 22 листопада, 19-річний студент з румунського міста Синаї помер у лікарні Айгемайнес в Австрії.

Інший потерпілий, також з міста Синаї, помер у суботу в шпиталі Св. Іоана в Бухаресті.

Також, в п'ятницю в німецькому Бохумі помер ще один постраждалий.

Таким чином, загальна кількість жертв пожежі в нічному клубі досягла 60 осіб.

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Як повідомлялося, в ніч на 31 жовтня в одному з нічних клубів Бухареста, де перебували близько 400 чоловік, виникла пожежа - під час піротехнічного шоу загорілися елементи декору, почалося сильне задимлення, а потім пролунав вибух.

За словами очевидців, відвідувачі в паніці кинулися до єдиного виходу, де виникла тиснява.

Станом на 4 листопада вже було відомо, що в результаті пожежі загинули 32 людини.

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Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта, якого звинувачують у корупції, подав у відставку після протестів у Бухаресті, що спалахнули після трагедії в нічному клубі.