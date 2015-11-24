Росія має намір нарощувати динаміку торговельних зв'язків з Іраном - президент РФ

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пише РИА Новости.

"Бачили, тільки що був підписаний солідний пакет документів, який покликаний стимулювати взаємодію в самих різних областях. Ми маємо намір нарощувати динаміку наших торговельних зв'язків. Будемо приділяти необхідну увагу диверсифікації товарної номенклатури, ширше використовувати національні валюти у взаєморозрахунках", — сказав глава держави за підсумками російсько-іранських переговорів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Москва почала постачати Тегерану ракетні комплекси С-300.

Нагадаємо, в понеділок, 23 листопада, президент Росії Володимир Путін вперше за 8 років відвідав Іран, де зустрічається з духовним лідером країни Алі Хаменеї. Також у російського президента запланована зустріч з іранським колегою Хасаном Роухані.

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Раніше міністр оборони Ірану Хосейн Дехкан заявляв, що країна розраховує отримати російські ракетні комплекси до кінця року. При цьому міністр зазначив, що Іран придбав "стільки З-300, скільки це необхідно".