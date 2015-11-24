МЗС Німеччини: пов'язані з анексією Криму санкції відносно РФ будуть продовжені

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ці санкції зовсім точно залишаються в силі і будуть продовжені", - заявив прес-секретар німецького МЗС Мартін Шефер (Martin Schäfer) у понеділок, 23 листопада, в Берліні.

"Якщо якісь санкції будуть обговорюватися, то дискусія торкнеться штрафних заходів, прийнятих у зв'язку з політикою Росії на сході України", - зазначив він.

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Шефер припустив, що 28 країн-членів ЄС можуть по-різному сприймати конфлікт навколо України і представити різні результати аналізу цієї ситуації. Тим не менш, не пізніше кінця січня 2016 року країни Євросоюзу повинні прийти до спільного знаменника в своїх уявленнях про прогрес у справі реалізації Мінських угод і політичному врегулюванні конфлікту на Донбасі, а потім зробити з цього політичні висновки, сказав представник міністерства закордонних справ Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ Німеччини назвали підрив опор ліній електропередач, що живлять окупований Крим, "злочинним актом". Прес-секретар зовнішньополітичного відомства Мартін Шефер, зокрема, підкреслив, що політичний конфлікт не повинен впливати на якість життя мешканців. Він додав, що уряд Німеччини очікує, що енергопостачання півострова буде відновлено і що подібні інциденти не повторяться.