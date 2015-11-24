Держдеп попередив подорожуючих громадян США про небезпеки через терористичну загрозу

За даними Держдепартаменту, такі екстремістські угруповання, як "Ісламська держава", "Аль-Каїда", "Боко Харам" та інші, продовжують "планувати напади у багатьох регіонах", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Попередження про загрозу буде в силі до 24 лютого 2016 року.

Громадянам США радять зберігати пильність у громадських місцях і в транспорті, а також спостерігати за обстановкою навколо й уникати місць великого скупчення людей.

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"Влада вважає, що ймовірність терористичних атак буде зберігатися у міру того, як члени "Ісламської держави" повертаються додому з Сирії та Іраку", - йдеться в повідомленні.

Останнє подібне повідомлення Держдепартамент США випускав в грудні 2014 року після нападів в австралійському Сіднеї. Тоді американська влада попереджали про небезпеку нападів, скоєних "одинаками".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Держдеп США попередив владу Італії про можливі атаки екстремістів на території країни. Як йдеться в повідомленні, поширеному посольством у четвер, метою екстремістів можуть стати місця скупчення людей, включаючи популярні пам'ятки. У списку потенційних цілей фігурують Собор святого Петра, оперний зал "Ла Скала" і міланський собор