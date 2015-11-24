ВПС США знищили в Сирії 280 бензовозів "Ісламської держави" – ЗМІ

Про це повідомляє з посиланням на американських чиновників NBC News, передає DT.ua.

Чиновники США на умовах анонімності повідомили, що літаки A-10 Warthogs і AC-130 Specter випустили 24 керовані бомби по бензовозам, а також відкрили вогонь з кулеметів і гармат.

Відзначається, що бензовози перебували в "точці збору палива" в сирійському місті Дайр-ез-Заур.

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Підкреслюється, що перед атакою ВПС США скинули листівки з повідомленням "негайної тікайте чи будете вбиті", які були адресовані водіям бензовозів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучені Штати будуть наносити удари по нафтовій інфраструктурі бойовиків "Ісламської держави". "Ми плануємо змінити правила нашої участі в операції. Ми змінили тактику, як це було у випадку з бензовозами", – сказав міністр оборони США Ештон Картер.

Нагадаємо, ВПС США завдали удару по колоні з бензовозів в районі Дейр-ез-Зора 16 листопада.