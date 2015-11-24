Саміт ЄС щодо мігрантів за участю Туреччини призначено на 29 листопада

Лідери Євросоюзу та Туреччини зустрінуться у Брюсселі в неділю, 29 листопада, для переговорів щодо кризи з мігрантами та поліпшення відносини між Брюсселем та Анкарою, повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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"Я закликаю всіх зібратися на саміт ЄС-Туреччина в неділю, 29 листопада, о 16 годині. Мета - пожвавити наші відносини і стримати міграційний потік", - написав Дональд Туск. За словами політика, він уже погодив захід із прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу.

Нагадаємо, раніше на зустрічі з Ахметом Давутоглу канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла Туреччині підтримку у спрощенні візового режиму та вказала на можливість відкриття чергових глав у переговорах про вступ країни до ЄС. Натомість Берлін очікує допомоги від Анкари у стримуванні потоку мігрантів до Європи.