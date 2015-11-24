Повстанці заявили, що пілот російського Су-24 загинув при приземленні

Про це повідомляє AP у своєму Твіттері.

BREAKING: Rebel group that captured Russian pilot in Syria says he was dead upon landing. — The Associated Press (@AP) November 24, 2015

"Група повстанців, які захопили російського льотчика в Сирії, заявили, що він загинув при приземленні", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, про те, що один з пілотів збитого в Сирії російського літака убитий, повідомив телеканал CNN Turk з посиланням на місцеві джерела.

Другий льотчик знаходиться в руках збройних формування сирійських тукменів, йшлося в повідомленні.