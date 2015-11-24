Повстанці заявили, що пілот російського Су-24 загинув при приземленні
Група повстанців, які захопили російського льотчика в Сирії, заявили, що він загинув при приземленні.
Про це повідомляє AP у своєму Твіттері.
BREAKING: Rebel group that captured Russian pilot in Syria says he was dead upon landing.
— The Associated Press (@AP) November 24, 2015
"Група повстанців, які захопили російського льотчика в Сирії, заявили, що він загинув при приземленні", - йдеться у повідомленні.
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هذا هو الطيار #الروسي تحت اقدام مجاهدي جبل التركمان بريف اللاذقية #سوريا#روسيا#اسقاط_حربية_روسيةpic.twitter.com/sa8iBuCovN
— الاعلامي انس معراوي (@anasanas84) November 24, 2015
Як повідомляв УНІАН, про те, що один з пілотів збитого в Сирії російського літака убитий, повідомив телеканал CNN Turk з посиланням на місцеві джерела.
Другий льотчик знаходиться в руках збройних формування сирійських тукменів, йшлося в повідомленні.