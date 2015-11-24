Біля консульства РФ у Стамбулі збираються десятки протестувальників проти російської кампанії у Сирії

У Стамбулі біля будівлі консульства Росії збираються десятки людей, які протестують проти російської військової кампанії в Сирії, передає телеканал SkyNews.

Як зазначається, присутні вимагають, щоб Росія припинила нанесення авіаударів по Сирії.

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Раніше повідомлялося, що для охорони правопорядку після інциденту з російським Су-24 турецький "ОМОН" оточив російське консульство в Стамбулі.