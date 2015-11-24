В інциденті у турецькому повітряному просторі брали участь два російських Су-24 - Пентагон
17:46, 24 листопада 2015Світ
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Представник Пентагону Стів Уоррен заявив, що в інциденті зі збитим Су-24 брали участь два російські військові літаки і два військових літаки Туреччини.
В інциденті із Су-24 брали участь два турецьких і два російських літаки / twitter.com
Про це повідомляє "Газета.Ru".
«Турецький уряд повідомив, що два літаки F-16 здійснювали прикордонний обліт і зустрілися з двома російськими Су-24, і один російський літак був збитий», - сказав Уоррен.
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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.
Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
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