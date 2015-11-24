В інциденті у турецькому повітряному просторі брали участь два російських Су-24 - Пентагон

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Турецький уряд повідомив, що два літаки F-16 здійснювали прикордонний обліт і зустрілися з двома російськими Су-24, і один російський літак був збитий», - сказав Уоррен.

Читайте такожБіля консульства РФ у Стамбулі збираються десятки протестувальників проти російської кампанії у Сирії

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.