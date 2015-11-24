РФ заявила офіційний протест військовому аташе Туреччини

Про це повідомляється на сайті відомства, передає "Газета.Ru".

«Сьогодні о 9.30 російський літак, що виконував бойові завдання з боротьби з тероризмом, був збитий літаком турецьких ВПС. Російський літак турецький кордон не перетинав і діяв виключно по об'єктах на території Сирії», - йдеться в повідомленні.

В даний час Міноборони Росії розробляє комплекс заходів щодо реагування на подібні інциденти.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.