Військові США чули, як Туреччина попереджала пілотів Су-24 - Пентагон
18:49, 24 листопада 2015Світ
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Військові США чули попередження Туреччини пілотам російських Су-24 перед тим, як один з літаків був збитий.
REUTERS
Про це заявив представник Пентагону Стів Уоррен, повідомляє телеканал SkyNews.
«Ми могли чути все, що відбувалося, ці (переговори - УНІАН) були на відкритих каналах», - сказав Уоррен.
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Раніше представник Пентагону Стів Уоррен заявив, що в інциденті зі збитим Су-24 брали участь два російські військові літаки і два військових літаки Туреччини.
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