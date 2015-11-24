Військові США чули, як Туреччина попереджала пілотів Су-24 - Пентагон

18:49, 24 листопада 2015
Світ
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Військові США чули попередження Туреччини пілотам російських Су-24 перед тим, як один з літаків був збитий.

REUTERS

Про це заявив представник Пентагону Стів Уоррен, повідомляє телеканал SkyNews.

«Ми могли чути все, що відбувалося, ці (переговори - УНІАН) були на відкритих каналах», - сказав Уоррен.

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Раніше представник Пентагону Стів Уоррен заявив, що в інциденті зі збитим Су-24 брали участь два російські військові літаки і два військових літаки Туреччини.

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