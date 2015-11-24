У Кремлі не знають про долю пілотів збитого Су-24

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«Ні, офіційної інформації немає», - сказав Пєсков.

Він також підкреслив, що «в даному випадку достовірна інформація може бути тільки від міністерства оборони».

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сирійські повстанці стверджують, що пілоти Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.