Обидва пілоти збитого Су-24 живі і знаходяться у сирійських повстанців - CNN

Про це повідомляє в Twitter турецьке бюро CNN з посиланням на власні джерела.

"В даний час робляться зусилля з їх звільнення", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING Sources say 2 pilots alive, they are in hands of opposition, efforts underway to secure their release pic.twitter.com/qyaL4Tvt2i — CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) November 24, 2015

Турецькі ЗМІ також повідомляють, що пілоти живі і знаходяться в руках сирійців. Російських льотчиків нібито повинні доставити до Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

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Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сирійські повстанці стверджують, що пілоти Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.