У Тунісі підірвали автобус президентської гвардії: загинули понад 10 осіб - Reuters (відео)

У столиці Тунісу, місті Туніс, невідомі підірвали автобус президентської охорони.

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Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ країни, передає Reuters.

"Не менше 11 людей стали жертвами атаки на автобус президентської гвардії в Тунісі", - йдеться у повідомленні.

За даними International Business Times, під час вибуху постраждали багато людей. На разі невідомо, що стало його причиною.

У свою чергу джерела ВВС повідомляють про 12 жертв вибуху.