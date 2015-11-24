У Тунісі підірвали автобус президентської гвардії: загинули понад 10 осіб - Reuters (відео)
20:31, 24 листопада 2015Світ
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Вибух стався в центрі столиці.
У Тунісі підірвали автобус президентської гвардії / twitter.com/SkanderElfekih
У столиці Тунісу, місті Туніс, невідомі підірвали автобус президентської охорони.
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Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ країни, передає Reuters.
"Не менше 11 людей стали жертвами атаки на автобус президентської гвардії в Тунісі", - йдеться у повідомленні.
За даними International Business Times, під час вибуху постраждали багато людей. На разі невідомо, що стало його причиною.
У свою чергу джерела ВВС повідомляють про 12 жертв вибуху.
У столиці Тунісу підірвали автобус із військовими
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