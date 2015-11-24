У Тунісі підірвали автобус президентської гвардії: загинули понад 10 осіб - Reuters (відео)

20:31, 24 листопада 2015
Світ
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Вибух стався в центрі столиці.

В Тунисе взорвали автобус президентской гвардии / twitter.com/SkanderElfekih

У столиці Тунісу, місті Туніс, невідомі підірвали автобус президентської охорони.

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Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ країни, передає Reuters.

"Не менше 11 людей стали жертвами атаки на автобус президентської гвардії в Тунісі", - йдеться у повідомленні.

За даними International Business Times, під час вибуху постраждали багато людей. На разі невідомо, що стало його причиною.

У свою чергу джерела ВВС повідомляють про 12 жертв вибуху.

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