Обама щодо збитого Су-24: Туреччина має право захищати свої території і повітряний простір

20:42, 24 листопада 2015
Світ
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Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати отримують дані про інцидент зі збитим Су-24, а також наголосив на необхідності діалогу між Туреччиною і Росією.

REUTERS

Про це повідомляє ABC.

«Ми як і раніше отримуємо деталі того, що сталося», - сказав він, коментуючи інцидент.

За словами Обами, Туреччина, як і будь-яка країна має право захищати свої території і повітряний простір.

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«Це дуже важливо зараз - переконатися у здійсненні діалогу між Росією і Туреччиною, а також уникнути будь-якої ескалації», - зазначив він.

Раніше в Пентагоні повідомили, що військові США чули, як Туреччина попереджала пілотів Су-24.

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