Обама щодо збитого Су-24: Туреччина має право захищати свої території і повітряний простір
20:42, 24 листопада 2015Світ
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Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати отримують дані про інцидент зі збитим Су-24, а також наголосив на необхідності діалогу між Туреччиною і Росією.
REUTERS
Про це повідомляє ABC.
«Ми як і раніше отримуємо деталі того, що сталося», - сказав він, коментуючи інцидент.
За словами Обами, Туреччина, як і будь-яка країна має право захищати свої території і повітряний простір.
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«Це дуже важливо зараз - переконатися у здійсненні діалогу між Росією і Туреччиною, а також уникнути будь-якої ескалації», - зазначив він.
Раніше в Пентагоні повідомили, що військові США чули, як Туреччина попереджала пілотів Су-24.
Pres. Обама says "we're still getting the details of what happened" after Turkey shot down Russian jet fighter. pic.twitter.com/ED6gtOZk7M
— ABC News (@ABC) November 24, 2015
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