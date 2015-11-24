Російський морський піхотинець загинув після обстрілу вертольота у Сирії

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«В ході операції один з вертольотів в результаті вогню зі стрілецької зброї отримав ушкодження і здійснив вимушену посадку на нейтральній території. Один морський піхотинець-контрактник загинув», - заявив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС Сергій Рудський.

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В операції з пошуку пілотів бомбардувальника Су-24, який був збитий турецьким літаком в 1 км від кордону з Туреччиною, брали участь два вертольоти Мі-8.

Раніше повідомлялося, що російський вертоліт був збитий через кілька годин після того, як біля сирійсько-турецького кордону був ліквідований російський бомбардувальник Су-24.

Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.