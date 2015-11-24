На півночі Франції невідомі захопили заручників

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Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Linternaute..

За деякими даними, невідомі могли захопити заручників, місце заблоковано співробітниками правоохоронних органів, в тому числі силами спеціального призначення.

Кілька людей отримали поранення, повідомляє NordEclairRoubaix. Очевидці чули постріли з автоматів. Є ймовірність, що ситуація сталася після пограбування.

Джерела в поліції повідомили, що невідомі могли взяти в заручники директора банку і його сім'ю, передає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників. За останніми даними, загинули 130 осіб, близько 350 поранені.