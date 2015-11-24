У Міноборони РФ розповіли свою версію інциденту з Су-24 в Туреччині та показали "карту польоту"
У російському Міноборони розповіли свою версію інциденту з Су-24, який був збитий в Туреччині, і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака.
Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ Сергій Рудський, передає Лента.ру.
За його словами, турецький літак нібито "не робив спроб зв'язатися або встановити візуальний контакт" з російським екіпажем. Також у Росії переконують, що влучення ракети в Су-24 сталося над територією Сирії.
Крім цього в ГШ РФ заявили, що турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії.
В даному контексті Рудської звинуватив Туреччину в нібито "грубому порушенні норм міжнародного права з найважчими наслідками і прямому порушенні Меморандуму про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів в Сирії, укладеного із США, і який поширюється на всі країни коаліції, включаючи Туреччину".
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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.
Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
Сирійські повстанці стверджують, що пілоти Су-24, які катапультувалися, були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.
У свою чергу джерела в уряді Туреччини стверджують, що пілоти живі і знаходяться у сирійських повстанців, йде робота по їх звільненню.