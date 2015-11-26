Обама: влада робить все, щоб забезпечити безпеку американців у святковий сезон

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Обами, який-небудь конкретної інформації про теракти, що готуються в США, зараз немає, однак після нападів у Парижі рівень неспокою в країні різко зріс.

"Можна зрозуміти людей, які турбуються, що щось подібне може відбутися і тут, - заявив Обама. - Але зараз у нас немає жодних конкретних і достовірних даних про те, що в США може готуватися напад, і це підтверджується останньою інформацією, яку я тільки що отримав.

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"Ми приймаємо усі можливі заходи, щоб наша батьківщина залишалася в безпеці", - сказав Барак Обама. Він додав, що Сполучені Штати продовжать переслідувати бойовиків угруповання "Ісламська держава", "де б вони не ховалися".

Раніше УНІАН повідомляв, що Державний департамент США випустив повідомлення для своїх громадян, які подорожують по всьому світу, в якому їх попереджають про "возроших терористичні загрози". Попередження про загрозу буде в силі до 24 лютого 2016 року.