"На килим" до МЗС Туреччини викликали посла Росії

Про це йдеться у заяві турецького зовнішньополітичного відомства, повідомляє «РИА Новости».

«Ми з сумом спостерігаємо за тим, як в останні дні відбуваються напади під виглядом акцій протесту на наші диппредставництва та представництва турецьких компаній, розташованих в Росії... Ми знаходимо ситуацію неприйнятною і донесли цю позицію до російського посла, який був викликаний до МЗС», - йдеться в заяві міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими бомбардувальниками F-16, що патрулюють район.