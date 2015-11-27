Російські прикордонники відмовляються пропускати вантажівки з Туреччини - ЗМІ

Як повідомляє Радіо Свобода, у нейтральній зоні між грузинським і російським пропускними пунктами на військово-грузинській дорозі скупчилися сотні вантажівок з турецькими номерами.

Російські прикордонники пояснюють ситуацію «додатковими заходами щодо огляду вантажів з Туреччини». Однак самі турецькі водії спростовують ці твердження, заявляючи, що їм просто наказують повернутися назад без пояснення причин і перевірки документів.

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У Службі доходів Міністерства фінансів Грузії повідомляють, що проблеми з пропуском великовантажних автомобілів з турецькими номерами, які їдуть через Грузію до Росії, почалися у середу ввечері. Скупчення сотень великовантажних машин з причепами на вузькій нейтральній смузі між грузинським і російським КПП створює труднощі для руху автомашин з інших країн, у тому числі Грузії та Вірменії, зазначають у грузинському відомстві.

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Раніше УНІАН повідомляв, що фахівці Россільгоспнагляду отримали вказівку почати "тотальну перевірку" сільськогосподарської продукції з Туреччини. Продукція, яка не відповідає вимогам РФ, буде розвертатися на кордоні.