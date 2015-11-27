Ердоган порадив Путіну "не грати з вогнем"

Ердоган назвав неприйнятними висловлювання президента РФ Володимира Путіна, яке він зробив після зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом 26 листопада, повідомляє Meduza.

Путін назвав нісенітницею і відмовками заяви Туреччини про те, що пілоти бомбардувальників, які збили російський Су-24 , не могли впізнати літак.

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За словами Ердогана, Туреччина не прагне до погіршення відносин з Росією. Він повідомив, що після катастрофи Су-24 намагався додзвонитися до Путіна, але російський президент йому не відповів. Ердоган висловив надію на те, що йому вдасться зустрітися з Путіним на конференції зі зміни клімату, яка розпочнеться в Парижі 30 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якій виразно чутні попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.