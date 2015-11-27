Ердоган порадив Путіну "не грати з вогнем"
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган порадив Росії «не грати з вогнем».
Ердоган назвав неприйнятними висловлювання президента РФ Володимира Путіна, яке він зробив після зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом 26 листопада, повідомляє Meduza.
Путін назвав нісенітницею і відмовками заяви Туреччини про те, що пілоти бомбардувальників, які збили російський
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За словами Ердогана, Туреччина не прагне до погіршення відносин з Росією. Він повідомив, що після катастрофи
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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.
Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якій виразно чутні попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.
Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.
У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.