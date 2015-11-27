Франція, Росія і Сирія підтримали ідею створення наземної коаліції проти ІДІЛ

20:56, 27 листопада 2015
Світ
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Міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем заявив, що підтримує пропозицію Франції використовувати урядові війська в боротьбі з «Ісламською державою».

stat.mil.ru

Про це повідомляє Reuters.

«Якщо Фабіус говорив про співпрацю з сирійською армією в боротьбі проти ІД серйозно, то ми це вітаємо, але це вимагає фундаментальних змін в політиці Франції по відношенню до Сирії», - сказав він.

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Глава МЗС Франції Лоран Фабіус заявив про необхідність участі в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави» наземних сил. За словами міністра, з цим можуть впоратися «Вільна сирійська армія», курди і урядові війська Сирії.

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Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров підтримав пропозицію Фабіуса.

"Те, про щосказавЛоранФабіус, йдевруслінашоїініціативи, в томучислі, яку підтвердивпрезидентПутін, виступаючина генасамблеїООН. Важливотількирозібратисяв тій частині, якастосуєтьсяВільної сирійськоїармії",- цитуєЛавроваРИА"Новости".

Якзаявивросійськийміністр, курдиіозброєнасирійськаопозиціяспочаткубуливведені в контекстініціативиМосквипростворення фронтуборотьбизІД.
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