Франція, Росія і Сирія підтримали ідею створення наземної коаліції проти ІДІЛ
20:56, 27 листопада 2015Світ
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Міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем заявив, що підтримує пропозицію Франції використовувати урядові війська в боротьбі з «Ісламською державою».
Глави МЗС підтримали ідею використати урядові війська / stat.mil.ru
Про це повідомляє Reuters.
«Якщо Фабіус говорив про співпрацю з сирійською армією в боротьбі проти ІД серйозно, то ми це вітаємо, але це вимагає фундаментальних змін в політиці Франції по відношенню до Сирії», - сказав він.
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Глава МЗС Франції Лоран Фабіус заявив про необхідність участі в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави» наземних сил. За словами міністра, з цим можуть впоратися «Вільна сирійська армія», курди і урядові війська Сирії.
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Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров підтримав пропозицію Фабіуса.
"Те, про щосказавЛоранФабіус, йдевруслінашоїініціативи, в томучислі, яку підтвердивпрезидентПутін, виступаючина генасамблеїООН. Важливотількирозібратисяв тій частині, якастосуєтьсяВільної сирійськоїармії",- цитуєЛавроваРИА"Новости". Якзаявивросійськийміністр, курдиіозброєнасирійськаопозиціяспочаткубуливведені в контекстініціативиМосквипростворення фронтуборотьбизІД.
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