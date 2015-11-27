Франція, Росія і Сирія підтримали ідею створення наземної коаліції проти ІДІЛ

Про це повідомляє Reuters.

«Якщо Фабіус говорив про співпрацю з сирійською армією в боротьбі проти ІД серйозно, то ми це вітаємо, але це вимагає фундаментальних змін в політиці Франції по відношенню до Сирії», - сказав він.

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Глава МЗС Франції Лоран Фабіус заявив про необхідність участі в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави» наземних сил. За словами міністра, з цим можуть впоратися «Вільна сирійська армія», курди і урядові війська Сирії.

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Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров підтримав пропозицію Фабіуса.