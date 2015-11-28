Росія готує економічні санкції проти Туреччини

Про це повідомляють РИА Новости.

Зокрема, Росія в якості "заходів у відповідь" має намір ввести обмежувальні економічні заходи щодо Туреччини, які можуть торкнутися проекту "Турецький потік", будівництва АЕС, авіаперевезень та постачання харчових продуктів.

"Я хочу сказати про економічні заходи... Уряду доручено виробити систему заходів реагування на "акт агресії" в економічній і гуманітарній сферах", — сказав Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

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25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якій виразно чутні попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

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У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.