Виконавці терактів у Парижі використовували закуплену у Словаччині зброю - WSJ

Про це пише видання The Wall Street Journal.

"Бойовики не купували безпосередньо зброю в Словаччині, але вони отримали його через посередників в Бельгії", - повідомив один з офіцерів поліції Франції.

За даними французької поліції, під час нападу на редакцію журналу Charlie Hebdo, терористи також використовували зброю вироблене в Словаччині.

Читайте такожОлланд і Путін домовилися обмінюватися розвідданими - BBC

Така ситуація пояснюється тим, що законодавство Словаччини було не таким жорстким, як в інших країнах Євросоюзу. Зокрема, зброю, непридатну для стрільби бойовими патронами, раніше міг придбати будь-хто, кому є 18 років. За словами експертів, цю зброю було нескладно знову переробити на бойове.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 листопада в Парижі і передмісті здійснена серія терактів, жертвами яких стали 130 осіб, 352 постраждали.