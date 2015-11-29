Терористи використовували югославську зброю при масових вбивствах в Парижі
02:40, 29 листопада 2015Світ
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Деякі зразки зброї, використаної бойовиками при нападі в Парижі 13 листопада, як з'ясувалося, були вироблені в Югославії в кінці 1980-х років.
REUTERS
Адміністрація сербського збройового заводу "Застава зброя" за запитом поліції надала серійні номери восьми автоматів M70, повідомляє Російська служба ВВС.
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З'ясувалося, що ці автомати входили в партію озброєнь, які ще при комуністичному режимі були відвантажені на військові склади в Словенії, Боснії та Македонії, повідомив агентству Рейтер директор заводу Милойко Брзакович.
"Немає жодних сумнівів, що це зброя нашого виробництва - ми були їх єдиним виробником, і у нас є всі серійні номери. Але в 1990-х роках хтось міг захопити цю зброю на армійських складах", - сказав директор.
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