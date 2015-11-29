Прем'єр Туреччини: можливі нові інциденти, аналогічні збиттю російського Су-24

Як повідомляє Reuters, Давутоглу заявив, що оскільки в Сирії діють "різні коаліції з різними завданнями", то поки не буде обміну відповідною інформацією і координації дій, можливі нові інциденти, аналогічні збиттю Туреччиною російського винищувача.

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Крім того, турецький прем'єр повідомив, що тіло загиблого пілота збитого російського літака знаходиться в Туреччині і буде передано Росії. За його словами, з тілом обходяться відповідно до православної традиції.

При цьому Давутоглу не пояснив, яким чином тіло було доставлено в провінцію Хатай (на територію якої, як стверджує Туреччина, залетів збитий літак), але зазначив, що російський військовий аташе попрямує туди в неділю з метою подальшого повернення останків загиблого в РФ.

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