Прем'єри Греції і Туреччини обмінялися колючими твітами з приводу збитого Су-24

Грецький прем'єр Алексіс Ціпрас розмістив на своїй офіційній сторінці кілька колючих твітів, адресованих турецькому колезі Ахмету Давутоглу, у яких порушив тему збитого російського літака і порушень турецькими ВВС повітряного простору Греції, пише Бі-бі-сі.

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"Прем'єр-міністру Давутоглу: на щастя, наші льотчики емоційно куди більш стійкі, ніж ваші проти росіян", - написав Алексіс Ціпрас.

Обидва прем'єри взяли участь у саміті ЄС-Туреччина в Брюсселі, де обговорювалася проблема мігрантів. Алексіс Ціпрас не уточнив, чи відображають його твіти зміст бесіди з Ахметом Давутоглу.

"Те, що відбувається над Егейським морем, неймовірно і обурливо, - йдеться в іншому твіті Ціпраса. - Ми витрачаємо мільярди на зброю. Ви - на порушення нашого повітряного простору, ми - на перехоплення [ваших літаків]".

У наступному повідомленні Алексіс Ціпрас закликав турецького прем'єра зосередитися на проблемі мігрантів, а не на модернізації озброєнь.

Ахмет Давутоглу не став вступати з Алексісом Ціпрасом в ґрунтовну дискусію і відповів тільки на перший твіт.

"Коментарі з приводу льотчиків навряд чи співзвучні з сьогоднішнім порядком денним. Алексіс: давайте зосередимося на наших позитивних справах", - написав турецький прем'єр.

Згодом повідомлення Алексіса Ціпраса були видалені з його англомовного аккаунта, але збереглися у грецькій версії.