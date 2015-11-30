Авіація РФ завдала ударів по сирійському місту: загинули понад 50 цивільних осіб - розвідка

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Відзначається, що російська авіація продовжує надавати "активну підтримку збройним формуванням Башара Асада в прикордонних з Туреччиною районах".

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У повідомленні наголошується, що заходи із забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії включали: перельоти військово-транспортних літаків Ан-124 і Іл-76 на авіабазу Хмеймім; прохід 28 листопада через протоку Босфор в напрямку узбережжя Сирії великого десантного корабля (ВДК) "Корольов" Балтійського флоту.

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"За своїми технічними характеристиками ВДК може перевозити в різних варіантах: 150 морських піхотинців і 13 бойових броньованих машин; 150 десантників і 10 танків з екіпажами; 500 тонн вантажу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє УНІАН, напередодні російська авіація розбомбила ринок в сирійській провінції Ідліб, загинули 40 людей.