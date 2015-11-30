Обама і Путін зустрілися за закритими дверима у Парижі

Про це повідомляє ТАСС.

Зустріч проходила за закритими дверима на полях кліматичної конференції під егідою ООН.

Лідери говорили близько півгодини.

Раніше Дмитро Пєсков не виключив зустрічі двох президентів в кулуарах конференції. На старті саміту Путін був відсутній на офіційній церемонії фотографування.

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