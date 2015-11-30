Путін: не було необхідності наносити удар по "незахищеному російському бомбардувальнику"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав журналістам у Парижі.

«Що стосується самої теми збитого російського літака, то, звичайно, ця тема звучала практично у всіх моїх двосторонніх зустрічах, я давав відповідні пояснення і розповідав про те, що сталося. Але, наскільки я собі уявляю, тобто не уявляю, а бачив: всі колеги уважно слухали і переважна більшість поділяють принаймні ту тезу, згідно якої не було ніякої необхідності наносити удар по незахищеному російському бомбардувальнику, який Туреччині не загрожував», - сказав Путін.

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При цьому він зазначив, що з президентом Туреччини в Парижі зустрічі не було.

Він зазначив, що «ми чули від турецької сторони, що не президент Туреччини приймав це рішення, що приймали рішення інші особи».

«Для нас це, загалом, не має великого значення. Важливо, що в результаті цієї злочинної акції загинули два наших військовослужбовці: командир екіпажу і солдат морської піхоти, яких входив до складу групи порятунку. Навіщо вони це зробили – це треба питати у них. Це величезна помилка», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецької сторони, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його пілотів 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.