У Москві закрили російсько-турецький науковий центр

Це відбулося на тлі кризи у відносинах між двома країнами, повідомляє Газета.ру.

«На жаль, ми змушені повідомити, що наш центр закрився, Російсько-турецького наукового центру в Бібліотеці іноземної літератури більше не існує. Курси османського мови припиняються, надавати допомогу аспірантам і магістрантам ми теж не зможемо. Природно, всі плановані «круглі столи», лекції та конференції скасовуються, нашим бібліотечним фондом скористатися також більше не вдасться», — йдеться в повідомленні центру.

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Екс-співробітники центру повідомляють, що їм невідомо про причини такого рішення і вони просять звертатися за коментарями до адміністрації бібліотеки.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про застосуванні спеціальних економічних заходів щодо Туреччини. Крім того, президент РФ підписав указ, яким припинив з 1 січня 2016 року дію угоди з Туреччиною про безвізовий режим.

У свою чергу, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу розкритикував Росію за введені економічні санкції проти Анкари, але запросив російських туристів у свою країну.

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Нагадаємо, відносини між державами погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

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У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.